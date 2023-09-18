Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андріївкою

Українські військові підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області.
“Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади”, – зазначили бійці 3-ї окремої штурмової бригади.
Окупанти досі намагаються штурмувати населений пункт та постійно накривають його вогнем.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення населеного пункту є вагомим та потрібним для України результатом на Бахмутському напрямку.