Суспільство

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андріївкою

18 Вересня 2023 11:35
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Українські військові підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області.

“Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади”, – зазначили бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

Окупанти досі намагаються штурмувати населений пункт та постійно накривають його вогнем.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення населеного пункту є вагомим та потрібним для України результатом на Бахмутському напрямку.


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