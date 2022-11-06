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Треба утримати Херсон, але вони його більше здають: окупант про ситуацію на фронті

6 Листопада 2022 20:59
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гур

Російські загарбники готуються до оборони Херсона. Втім, один з військовослужбовців квазіреспублік запевняє, що насправді не все так однозначно.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“Думаю, скоро будемо звідси звалювати. Ну, по ходу, росіяни все здаватимуть це. Сьогодні ми БК палили – все згоріло. Там БК підривають вони, палять теж – коротше, знищують боєприпаси”, – розповідає військовий.

Також він нарікає на те, що доводиться здавати та відходити з власних позицій:

“Ось поясни мені логіку: здавати 60 км, а потім намагатися вибивати їх звідси. І так 100 км здали, навіть 150 км. І ще 60 км здадуть”, – каже він.

На це жінка відповідає, що росіяни кажуть, ніби-то треба утримати Херсон по-любому, а окупант відповідає, що “вони його більше здають, аніж утримують”.


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