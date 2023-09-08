Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 – Клименко

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по адміністративній будівлі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області досягла 25, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Щойно отримав уточнену інформацію: станом на 10:00 кількість травмованих внаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб”, – повідомив Клименко.

Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, а також про загиблого співробітника поліції.