Кримінал

Травмованих від удару окупантів по Кривому Рогу вже 25 – Клименко

8 Вересня 2023 10:22
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ракетний удар

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по адміністративній будівлі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області досягла 25, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Щойно отримав уточнену інформацію: станом на 10:00 кількість травмованих внаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб”, – повідомив Клименко.

Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, а також про загиблого співробітника поліції.


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