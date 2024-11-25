В Україні хочуть знизити максимальний вік перебування в армії до 55 років

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років.

Про це повідомляється у законопроєкті №12222, нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах

“Пропоную зменшити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроєкт №12222 вже подано до Верховної Ради”.

Гончаренко пояснив, що чоловіки віком 55–60 років часто мають гірший стан здоров’я, через що визнаються “обмежено придатними” і не завжди здатні ефективно виконувати бойові завдання.

Він також зазначив, що військові, які служать з 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень або досяг віку понад 50 років, потребують ротації чи демобілізації.

За словами Гончаренка, командири зіштовхуються з проблемою “старіння армії”, оскільки старші військовослужбовці не завжди можуть виконувати певні завдання. Утім, для тих, хто бажає продовжувати службу, така можливість залишатиметься.

Парламентарій також нагадав, що ініціативу підтримали українці: відповідна петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала понад 25 тисяч підписів.