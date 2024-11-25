Le Monde: ЄС розглядає відправлення своїх військових до України

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США в Європі поновилися обговорення щодо можливості відправки західних військових і приватних оборонних компаній до України.

Про це пише Le Monde.

За даними газети, хоча дискусії залишаються делікатними та закритими, питання введення сухопутних військ в Україну знову стало актуальним серед європейських лідерів.

Ідея, яку раніше активно обговорювали, але не реалізували через опозицію, зокрема з боку Емманюеля Макрона, отримала новий імпульс після перемоги Трампа. Так, 11 листопада під час зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом Франції обговорювали можливість формування коаліції, яка зосередилася б на підтримці України.

За інформацією Le Monde, Лондон і Париж розглядають співпрацю у сфері оборони для створення “жорсткого ядра” європейських союзників, які б зосередилися на зміцненні безпеки в Україні та ширше — у Європі.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в інтерв’ю BBC 23 листопада підтвердив рішучу підтримку України. На запитання щодо можливої відправки французьких військових він заявив:

“Ми не виключаємо жодного варіанту. Ми будемо підтримувати Україну настільки довго й інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Це питання нашої безпеки: кожен квадратний кілометр, який займає російська армія, збільшує загрозу для Європи”.

Дослідник Французького інституту міжнародних відносин Елі Тененбаум в інтерв’ю Le Monde зазначив, що відправка європейських військових була б технічно можливою, але лише у випадку припинення вогню. У такому разі солдати виконували б роль гарантії безпеки у регіоні.