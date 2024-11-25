Російські війська вдарили по Миколаївщині під час роздачі гуманітарної допомоги

У селі Солончаки Куцурубської громади на Миколаївщині російські військові 25 листопада атакували FPV-дроном людей, які отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок атаки постраждало п’ятеро осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Росіяни скерували дрон прямо на людей, що перебували під час роздачі гуманітарної допомоги. П’ятеро людей отримали поранення. Серед постраждалих — як представники гуманітарної місії, так і місцеві мешканці”, — зазначив він.

Поранених доставили до лікарні. За інформацією Кіма, двоє чоловіків і одна жінка перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє чоловіків — у важкому стані.