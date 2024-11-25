15 років тюрми отримав зрадник з Харківщини, який допомагав РФ обстрілювати Куп’янщину

За матеріалами СБУ, зраднику, який сприяв російським ударам по Харківщині та закликав до вбивства українців через телеграм, суд призначив 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник організовував нові повітряні удари РФ по прифронтових районах Харківщини. Для цього він об’їжджав місцевість та приховано фіксував місця скупчення українських військових та техніки на Куп’янському напрямку, передаючи ці координати через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його в липні поточного року. Агентом виявився безробітний житель Чугуївського району, який потрапив під увагу російських спецслужб через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах. У цих чатах він публічно закликав до захоплення влади та вбивства українців.

Після вербування чоловік комунікував з окупантами через “зв’язкового” – свого знайомого з Росії. Під час обшуку в його домі було знайдено мобільний телефон, що підтвердив його роботу на користь РФ.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та частина 3 статті 109 (публічні заклики до насильницької зміни або захоплення державної влади). В результаті, зловмиснику призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.