Польські фермери погрожують заблокувати весь східний кордон Польщі

Страйкувальники заявили, що зупинять свою акцію протесту, але не відмовляються від неї остаточно.

Про це повідомляє Interfax

Один із лідерів протестувальників, Роман Кондров, після зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським, повідомив, що акції польських фермерів можуть поновитися в грудні і будуть значно масштабнішими.

До вівторка, 26 листопада, аграрії повинні подати свої вимоги до Міністерства сільського господарства. Секерський пообіцяв надати відповідь до 10 грудня. Фермери сподіваються, що польський уряд та сейм виступлять проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Південної Америки.

Як підкреслив Кондров, протест буде призупинено, але від нього не відмовляться.

“Якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося з масовою акцією протесту на весь східний кордон Польщі”, – заявив він.