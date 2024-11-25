OpenAI стане платником “податку на Google” в Україні

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, з 1 січня 2025 року почне сплачувати в Україні ПДВ у рамках так званого “податку на Google”.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на офіційну розсилку компанії до своїх клієнтів.

Згідно із заявою, OpenAI додаватиме 20% податку на додану вартість до вартості своїх послуг для українських клієнтів, які не мають статусу платників ПДВ. Це стосується платних підписок та інших електронних послуг, що надаються компанією.

За третій квартал 2024 року, в Україні вже зареєстровано 123 компанії-нерезиденти, які сплачують “податок на Google”. Сукупно вони задекларували 3,1 млрд грн зобов’язань зі сплати ПДВ за липень-вересень 2024 року, що на 7% більше порівняно з попереднім кварталом.