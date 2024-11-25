Президент призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті президента.

“Призначити Сергія Володимировича Кривошеєнка начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області”, – йдеться в розпорядженні.

Попередній керівник Олексій Дрозденко, який обіймав цю посаду з листопада 2023 року, був звільнений згідно з новим розпорядженням. Кривошеєнко з серпня 2024 року обіймав посаду його заступника.