Політика

Президент призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА
25 Листопада 2024 14:42
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зеленський, суми
Сергій Кривошеєнко / Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті президента.

“Призначити Сергія Володимировича Кривошеєнка начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області”, – йдеться в розпорядженні.

Попередній керівник Олексій Дрозденко, який обіймав цю посаду з листопада 2023 року, був звільнений згідно з новим розпорядженням. Кривошеєнко з серпня 2024 року обіймав посаду його заступника.


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