Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав підприємства готуватися до можливих “сценаріїв” воєнного часу та коригувати свої виробничі і розподільчі лінії, щоб зменшити вразливість перед шантажем з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

“Ключовим елементом стримування є гарантія доставки всіх важливих товарів та послуг, незважаючи на обставини”, – зазначив Бауер, підкресливши, що стримування виходить за межі військових можливостей.

Адмірал також зауважив, що на війні можуть бути використані всі доступні інструменти, зокрема й диверсії. “Ми бачимо це зростаючу кількість актів саботажу, зокрема у сфері енергопостачання в Європі. Ми думали, що маємо угоду з Газпромом, але насправді це була угода з Путіним. Те ж саме стосується китайської інфраструктури та товарів. Ми маємо угоду (з Сі Цзіньпіном)”, – наголосив він.

Бауер підкреслив значну залежність Заходу від поставок з Китаю, зауваживши, що 90% обробки рідкоземельних матеріалів відбувається в Китаї. “Ми наївні, якщо думаємо, що Комуністична партія не скористається цією владою. Бізнес-лідери в Європі та Америці повинні розуміти, що їхні комерційні рішення можуть мати стратегічні наслідки для безпеки їхніх країн”, – додав він.

Адмірал закликав підприємства підготуватися до можливих воєнних сценаріїв та адаптувати свої виробничі та розподільчі процеси. “Хоча військові можуть вигравати битви, війни виграють економіки”, – підсумував Бауер.