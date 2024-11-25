У Генштабі підтвердили атаки по низці важливих об’єктів на території РФ

У ніч на 25 листопада 2024 року Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, серед уражених цілей — нафтобаза в Калузькій області, пошкодження якої вже підтверджено. Інформація щодо результатів атак на інші об’єкти уточнюється.

Українські захисники наголошують, що операції такого характеру триватимуть і надалі.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Курська область була знову атакована балістичними ракетами ATACMS. Також російський пропагандист Fighterbomber (Ілля Туманов) стверджує, що минулої ночі ЗСУ атакували військовий аеродром.