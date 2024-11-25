Протестувальники закидали яйцями будівлю грузинського парламенту

У Грузії протестувальники закидали яйцями будівлю парламенту під час першого засідання після парламентських виборів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

У засіданні брали участь лише депутати правлячої партії “Грузинська мрія”, яка перемогла на виборах за даними ЦВК. Вони визнали повноваження всіх 150 депутатів, обрали спікером Шалву Папуашвілі та визначили голів парламентських комітетів.

Водночас, опозиція бойкотувала засідання та закликала іноземних дипломатів не визнавати новий парламент, відмовившись бути присутніми на його першому засіданні.

За конституцією Грузії, перше засідання парламенту повинно відбутися впродовж 10 днів після офіційного оголошення результатів виборів, а його дату має призначити президент.

Однак президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася призначити засідання і подала позов до Конституційного суду з вимогою скасувати вибори через порушення.