КНДР збільшує потужності заводу з виробництва балістичних ракет для РФ, – Reuters

КНДР розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збирають ракети малої дальності, використовувані Росією проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на висновки дослідників та супутникові знімки.

Підприємство, відоме як завод імені 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхуні, другому за величиною місті Північної Кореї на сході країни.

Науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна з вивчення проблем нерозповсюдження (CNS) Сем Лейр заявив, що цей завод – єдиний, який виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11. Ці боєприпаси, відомі на Заході як КН-23, використовувалися російськими військами у війні проти України.

Супутникові знімки Planet Labs

На супутникових знімках компанії Planet Labs видно, що, судячи з усього, будують ще одну складальну будівлю, а також новий житловий комплекс, імовірно, призначений для робітників, йдеться в аналізі дослідників CNS.

Дослідники з південнокорейської компанії SI Analytics також підтвердили факт нового будівництва на заводі, заявивши, що частина будівель поруч із вантажним майданчиком, ймовірно, використовується для приховування майбутньої діяльності заводу від супутників.

SI Analytics заявила, що також виявила нове будівництво на розташованому неподалік комплексі Віналон, який, як вважають, виробляє паливо для ракетних двигунів.