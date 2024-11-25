Кримінал

Росіяни завдали ракетного удару по центру Одеси. Поранено 10 людей
25 Листопада 2024 13:30
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Щонайменше 10 осіб дістали поранення внаслідок російського удару по Одесі, повідомляє військова адміністрація регіону.

За попередніми даними, вранці 25 листопада російські військові завдали удару по центру міста балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Постраждалих госпіталізували, одна жінка перебуває у важкому стані, заявив голова обласної адміністрації Олег Кіпер.

Під час обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, медичний заклад, офісні приміщення, торгові об’єкти та автотранспорт.

“Також пошкоджено два навчальні заклади – школу і спортивний зал університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях”, – пише Кіпер.

Ворог поцілив у середмістя Одеси / Фото: ДСНС

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