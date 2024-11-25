Росіяни завдали ракетного удару по центру Одеси. Поранено 10 людей

Щонайменше 10 осіб дістали поранення внаслідок російського удару по Одесі, повідомляє військова адміністрація регіону.

За попередніми даними, вранці 25 листопада російські військові завдали удару по центру міста балістичною ракетою “Іскандер-М”.

Постраждалих госпіталізували, одна жінка перебуває у важкому стані, заявив голова обласної адміністрації Олег Кіпер.

Під час обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, медичний заклад, офісні приміщення, торгові об’єкти та автотранспорт.

“Також пошкоджено два навчальні заклади – школу і спортивний зал університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях”, – пише Кіпер.