Як перевезти офіс та не розгубити майно

У житті немає нічого постійного. Ось і старий офіс перестав задовольняти потреби вашої компанії. Питання переїзді вирішено, залишилося лише правильно організувати сам процес.

Оцінивши обсяг робіт, власні сили та можливості, визначтеся з головною стратегією: ви будете використовувати послуги компанії з організації офісних переїздів або здійсните цей захід самотужки.

Самостійний переїзд — реально?

Звичайно, не йде мова про те, що секретар, бухгалтер та інший персонал вантажитимуть меблі, оргтехніку та інше майно компанії. Самостійний переїзд — це коли ви самі:

знаходьте, хто займатиметься розбиранням та збиранням меблів;

наймаєте вантажників та транспорт;

слідкуйте за упаковкою та розпакуванням всього, що перевозиться.

У вас вистачить на це власних сил та часу? А головне, наскільки ефективно та правильно ви зможете організувати переїзд? Ви можете ретельно організовувати та контролювати процес, але у вас немає для цього професійних навичок.

Переїзд офісу із перевізником

Як показує практика, правильне рішення – замовити переїзд офісу під ключ і не переживати ні за що. Потрібно тільки знайти хорошу компанію, яка надає подібні послуги.

Послуги такого перевізника не будуть дешевими. Але вам не доведеться думати про те, що щось втратять, не так запакують або завантажать. Все це стане турботою найнятих працівників. Перевізник відповідатиме за упаковку та перевезення речей, складання та розбирання меблів.

До речі, заплануйте захід із перевезення офісу на вихідний день. Перевізник перевезе все, в той час коли співробітники будуть на заслуженому відпочинку. А вже у понеділок вони вийдуть на робочі місця у новому офісі. Підключать техніку, розкладуть документи та займуться своїми безпосередніми обов’язками.

Як вибрати компанію-перевізника

Компаній, які пропонують послуги з перевезення офісів під ключ, в Україні є достатньо. Ви можете знайти їх через Інтернет.

На своїх сайтах компанії зазвичай надають докладну інформацію про умови співпраці. Багато, особливо успішних і надійних, публікують портфоліо виконаних замовлень. Пошукайте реальні відгуки попередніх клієнтів на незалежних інтернет-майданчиках. Це добрий спосіб перевірити репутацію перевізника.

Перш ніж підписувати договір, уважно прочитайте його. Не бійтеся ставити уточнюючі запитання. Наприклад: Чи входять до списку послуг розбирання, упаковка, навантаження, монтаж?

Якщо переїзд офісу планується у Києві чи Київській області, можете скористатися послугою перевізника Зубр Таксі. Компанія Зубр-Таксі — це гарантія комфорту та безпеки при переїзді. Вона займається організацією процесу від “А” до “Я” і несе матеріальну відповідальність за майно, що перевозиться. Що вам потрібно буде зробити після завершення переїзду? Тільки переконатися, що всі речі доставлені у відповідному вигляді.