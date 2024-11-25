Суспільство

Нардеп Ткаченко спростував свої слова про 150 тисяч ВПО, які повернулися на окуповані території
25 Листопада 2024 13:55
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ВПО
Народний депутат Максим Ткаченко / Фото: Слуга Народу

Народний депутат від партії “Слуга Народу” Максим Ткаченко назвав власним припущенням свою заяву про те, що 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє Укрінформ.  

“Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення”, — пояснив Ткаченко.  

Депутат зазначив, що є окремі випадки поїздок на окуповані території через різні обставини, але ні про сотні, ні про десятки тисяч людей не йдеться.

Раніше Ткаченко заявляв, що нібито 150 тисяч осіб, серед яких 70 тисяч маріупольців, повернулися на окуповані території.  

Ексміністерка реінтеграції Ірина Верещук різко розкритикувала слова депутата, наголосивши, що подібні заяви не мають підґрунтя.  

“Це виключно хайп заради гучних заголовків. Жодної підтвердженої статистики немає, і не може бути”, — заявила Верещук, назвавши таку риторику неповагою до мільйонів українців, які вимушено залишили ТОТ і починають нове життя.


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