Політика

Прем’єр Румунії подав у відставку
25 Листопада 2024 16:44
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румунія
Марчел Чолаку / Фото з відкритих джерел

Лідер Соціал-демократичної партії Румунії та чинний прем’єр Марчел Чолаку подав заяву про відставку з посади очільника партії після того, як не зміг потрапити до другого туру президентських виборів, зайнявши третє місце.

Про це повідомляє HotNews.ro.

Чолаку оголосив про своє рішення в понеділок під час зустрічі в штаб-квартирі партії, зазначивши, що в неділю ввечері подав заяву про відставку генеральному секретарю соціал-демократів.

“Я хочу привітати тих, хто пройшов до другого туру. Соціал-демократична партія не подаватиме апеляцій, навіть якщо різниця буде дуже незначною”, – заявив Чолаку.


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