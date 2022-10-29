Траса Сватове – Кремінна вже під повним контролем ЗСУ

Збройні сили України взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове — Кремінна, що на Луганщині. Наразі там триває бойова робота.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Сватове – Кремінна, пише 24 канал.

Раніше про те, що ЗСУ майже взяли під контроль цю стратегічно важливу трасу, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. А нині це офіційно підтвердили у Генштабі.

“За останніми даними, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль. Там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше”, – сказав Череватий.

Траса Сватове – Кремінна є надзвичайно важливою ланкою комунікації для окупантів, яку можна назвати становим хребтом для російської оборони.

Саме тому російські війська так відчайдушно намагаються утримати цю ситуацію і створити додаткові оборонні позиції, щоб не допустити прориву ЗСУ.