Два-три тижні: Гайдай спрогнозував початок контрнаступу ЗСУ

На Кремінському напрямку та поблизу Білогорівки Луганської області залишається достатньо важка ситуація. Водночас Сили оборони очікують поліпшення погодних умов, щоб переходити у контрнаступ, розповів в ефірі національного телемарафону очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

За словами Гайдая, наразі на Луганщині, особливо у напрямку Кремінної та Білогорівки, “достатньо важка” ситуація. Російські окупанти зосередили там максимальні зусилля, кидають у наступ резерви особового складу, додав він.

“Якраз там (на Кремінському напрямку – ред.) позиції наших Сил оборони штурмують кадрові військові з різних підрозділів: і з іркутська, і з хабаровська, і морпіхи, і десантники. Туди вони “кидали” свою сучасну техніку – “термінатори”, Т-90″, – розповів очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що у ворога закінчуються танки Т-90, тому вони “перейшли” на Т-82. Також, продовжив він, в окупантів залишився лише один танк “Термінатор 1”.

“Погода працює нам на користь. Тому що скільки буде ще це болото? Я думаю, що враховуючи наші реалії, то, можливо, два тижні. Два-три тижні буде достатньо для того, щоб ми накопичили достатньо сил і трохи змінили ситуацію з “глухої” оборони до контрнаступів”, – підсумував він.