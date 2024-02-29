Економіка

“Транспортний безвіз” з Туреччиною продовжили до кінця війни

29 Лютого 2024 21:02
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туреччина
Прапори України та Туреччини / Ілюстративне фото

Україна та Туреччина продовжили “Транспортний безвіз” – він діятиме щонайменше до кінця війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Цей режим включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом. Також домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок.

“З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів”, – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу – до 3,5 тисяч.

Між країнами ведуться переговори щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень. Наразі Україна та Туреччина домовились про 400 дозволів на такі поїздки. 


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