        Трамп знову назвав Путіна “паперовим тигром”, а Медведєва — “тупим”

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 10:10
        читать на русском →
        Виступ Дональда Трампа в Квантіко / Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
        Президент США Дональд Трамп під час виступу перед командним складом американської армії різко висловився на адресу російського керівництва. Він заявив, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв — «тупий», а президент Росії Володимир Путін — «паперовий тигр».

        «Росія нам трохи погрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни — найсмертоноснішу зброю з усіх створених. Я зробив це через його згадку слова „ядерний“… Це був тупий чоловік, який працює на Путіна. І я відправив підводний човен чи два до берегів Росії. Просто для перестороги. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо й наліво», — сказав Трамп.

        Він також підкреслив своє розчарування російським президентом:
        «Я сказав Путіну: „Ти виглядаєш погано. Ти вже 4 роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр?“» — заявив Трамп.

        На висловлювання Трампа вже відреагував Дмитро Медведєв, який висміяв заяву про американські атомні підводні човни, натякнувши, що їх поблизу російських берегів не було.


