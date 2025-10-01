Трамп знову назвав Путіна “паперовим тигром”, а Медведєва — “тупим”

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед командним складом американської армії різко висловився на адресу російського керівництва. Він заявив, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв — «тупий», а президент Росії Володимир Путін — «паперовий тигр».

«Росія нам трохи погрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни — найсмертоноснішу зброю з усіх створених. Я зробив це через його згадку слова „ядерний“… Це був тупий чоловік, який працює на Путіна. І я відправив підводний човен чи два до берегів Росії. Просто для перестороги. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо й наліво», — сказав Трамп.

Він також підкреслив своє розчарування російським президентом:

«Я сказав Путіну: „Ти виглядаєш погано. Ти вже 4 роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр?“» — заявив Трамп.

На висловлювання Трампа вже відреагував Дмитро Медведєв, який висміяв заяву про американські атомні підводні човни, натякнувши, що їх поблизу російських берегів не було.