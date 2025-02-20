Трамп знову критикує Україну та називає себе “миротворцем”

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський за три роки не зробив нічого для завершення війни, оскільки не ініціював переговорів. Також він озвучив власні дані про втрати України та Росії.

Трансляцію виступу Трампа вів Білий дім.

“Ми успішно домовляємося про завершення війни з Росією, і лише адміністрація Трампа здатна це зробити – навіть Путін це визнав. Не знаю, чого хоче Зеленський: щоб гроші продовжували надходити? Він обурився, що його не запросили до Саудівської Аравії… Але за три роки він не організував жодної зустрічі чи телефонної розмови”, – заявив Трамп на інвестиційному форумі в Маямі.

На його думку, Зеленський не проводить вибори через низький рейтинг, який, за словами Трампа, “не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах”. Він назвав українського президента “диктатором без виборів” і порадив йому діяти швидше, щоб “було чим керувати”.

Також Трамп заявив, що Україна втратила 700 тисяч осіб, а Росія – 900 тисяч. Він додав: “Це жахливо. Я люблю Україну, але Зеленському нічого не вдалося – він не зробив нічого за три роки”.

Говорячи про переговори між делегаціями США та Росії в Саудівській Аравії, Трамп зазначив, що вони пройшли успішно та стали кроком уперед.

Він також висловив сподівання, що увійде в історію як миротворець: “Я хочу, щоб моєю головною спадщиною стало досягнення миру. Гряде золотий вік Америки, і це знають усі наші громадяни”.

Окремо Трамп заявив, що Україна порушила угоду щодо рідкісноземельних металів, яка нібито мала допомогти США повернути витрачені на підтримку Києва кошти. За його словами, Вашингтон витратив на допомогу Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. При цьому європейські країни, як зазначив Трамп, надають гроші у вигляді позик, тоді як США “просто роздають свої гроші”.

“У нас була угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей, але Україна її порушила. Це сталося два дні тому”, – додав він.