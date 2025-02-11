Політика

Трамп заявив, що Україна “по суті погодилася” надати США доступ до рідкоземельних металів
11 Лютого 2025 11:42
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Дональд Трамп / Фото: Reuters
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Україна “по суті погодилася” передати США рідкоземельні мінерали на 500 млрд доларів як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надає Києву.

Про це повідомляє New York Post.

“Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних мінералів, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів в Україні”, – сказав Трамп.

Президент США заявив також, що Америка має отримати доступ до ресурсів України незалежно від того, чи вдасться укласти мирну угоду з Росією. Трамп стверджує, що сума в «понад $300 мільярдів», що Вашингтон надав Києву, значно перевищує внески інших країн в допомогу ЗСУ.

“Вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Я сказав представникам України, що хочу отримати рідкоземельних металів на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони по суті погодилися це зробити”, – сказав президент.

Як пише New York Post, Президент України Володимир Зеленський днями підтримав взаємну угоду зі Сполученими Штатами про постачання ресурсів в обмін на гарантії безпеки в межах потенційного мирного врегулювання.


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