Політика

Трамп заявив, що Путін “любив” говорити про можливе вторгнення в Україну
15 Жовтня 2024 09:44
читать на русском →

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін “любив” говорити про можливе вторгнення в Україну.

Виступаючи на заході в місті Оукс, на сході Пенсільванії, Трамп знову нагадав про свої “добрі відносини” з Путіним та заявив, що російське вторгнення в Україну ніколи не відбулося б, якби він був на посаді, пише The Telegraph.

Трамп зазначив, що попереджав Путіна: “Ви не увійдете”, коли той натякав на можливе вторгнення. За його словами, ця тема була важливою для російського лідера, але Трамп запевняв, що вторгнення не відбудеться.

Колишній президент також зазначив, що мав хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і запевнив, що зможе завершити війну в Україні ще до наступних президентських виборів.

“Байден нічого не зробив для цього – він навіть не розмовляв з Путіним понад рік”, — сказав Трамп. Він додав, що збирається покласти край війні: “Я хочу, щоб люди перестали вмирати, ось і все”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Жовтня 2024 12:30

Правоохоронці опрацювала понад 2000 викликів через “замінування”
15 Жовтня 2024 11:41

Терехов розповів, коли у Харкові розпочнеться опалювальний сезон
15 Жовтня 2024 11:21

Росіяни формують штурмовий батальйон з північнокорейських громадян на базі бурятської бригади, – ЗМІ
15 Жовтня 2024 10:09

СБУ затримала зрадника, який наводив російську артилерію на свою бригаду
15 Жовтня 2024 08:39

Повітряні сили розповіли подробиці нічної атаки росіян
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки