Трамп заявив, що Путін “любив” говорити про можливе вторгнення в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін “любив” говорити про можливе вторгнення в Україну.

Виступаючи на заході в місті Оукс, на сході Пенсільванії, Трамп знову нагадав про свої “добрі відносини” з Путіним та заявив, що російське вторгнення в Україну ніколи не відбулося б, якби він був на посаді, пише The Telegraph.

Трамп зазначив, що попереджав Путіна: “Ви не увійдете”, коли той натякав на можливе вторгнення. За його словами, ця тема була важливою для російського лідера, але Трамп запевняв, що вторгнення не відбудеться.

Колишній президент також зазначив, що мав хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і запевнив, що зможе завершити війну в Україні ще до наступних президентських виборів.

“Байден нічого не зробив для цього – він навіть не розмовляв з Путіним понад рік”, — сказав Трамп. Він додав, що збирається покласти край війні: “Я хочу, щоб люди перестали вмирати, ось і все”.