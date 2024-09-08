Трамп заявив, що його “дуже образили” слова Путіна про підтримку Камали Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вдруге прокоментував слова Володимира Путіна, який підтримав його суперницю, кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

“Я знав Путіна, я знав його добре. Днями він підтримав Камалу. Мене це дуже образило. Цікаво, чому він підтримав Камалу. Ні, він шахіст. Чи варто мені засмучуватися через це? Думаю, це було зроблено, можливо, з посмішкою, я не знаю. Чорт забирай, хто його знає», – сказав Трамп, виступаючи на передвиборчому мітингу в штаті Вісконсин.

Трамп додав, що «ніхто в історії» не ставився до Росії жорсткіше, ніж він, коли був президентом, і «людина, яка знає це краще за будь-кого – це Володимир Путін».

Путін під час виступу на пленарному засіданні Східного економічного форуму 5 вересня заявив, що для російської влади перемога Камали Гарріс на виборах у США краща за перемогу Трампа. “У нас фаворитом, якщо можна так сказати, був чинний президент, пан Байден. Але ось його зняли з перегонів, але він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ось і ми теж так зробимо», – сказав Путін з ухмилкою.

Трамп відреагував на ці слова наступного дня. «Не знаю, ображений я чи він зробив мені послугу», – сказав кандидат у президенти США під час свого передвиборчого заходу. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, зі свого боку, заявив, що тон Путіна під час висловлювання про Гарріс «повинні вже намагатися осмислити ті, кому це цікаво за кордоном».