Трамп заявив про згоду Індії відмовитися від російської нафти

Президент США Дональд Трамп стверджує, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовитися від закупівель російської нафти. Раніше вимога припинити експорт нафти з Росії стала приводом для Білого дому підвищувати мита для Індії.

«Він [Моді] запевнив мене сьогодні, що вони не будуть купувати нафту у Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Індія поки не коментувала його заяву.

Реклама

Реклама

За словами американського президента, припинення закупівель не відбудеться в один момент, але скоро завершиться.

Трамп додав, що закупівля Індією російської нафти дозволяє Росії «продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей».

Раніше Індія заявляла, що не вважає справедливою вимогу відмовитися від російської нафти, оскільки інші країни, в тому числі США, продовжують торговельні відносини з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

Індія і Китай є двома найбільшими покупцями російської нафти, що експортується морем, користуючись пільговими цінами, на які Росія була змушена погодитися після того, як європейські покупці відмовилися від поставок, нагадує Reuters.