Трамп заявив про своє розчарування Путіним та спрогнозував колапс російської економіки

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про своє розчарування російським диктатором Володимиром Путіним й повідомив, про що говоритиме на зустрічі з президентом України Зеленським 17 жовтня.

Про це Дональд Трамп розповів під час розмови з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеї.

За словами Трампа, російська економіка “скоро колапсує” й у Росії “проблеми з солдатами, які помирають та отримують травми” на війні, яку Росія розпочала проти України.

Реклама

Реклама

“У мене були хороші відносини з Путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну. Він може завершити її швидко. Хто б міг подумати, що Україна може воювати з Росією чотири роки. Ця війна ніколи не мала б статися, і це не покращує імідж Росії”, — сказав Трамп.

Також президент США розкрив плани на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на 17 жовтня.

“Ми говоритимемо про зброю. Він хоче зброю, він хоче “Томагавки”. Всі хочуть “Томагавки”, а у нас їх багато”, — анонсував Трамп.

Нагадаємо, як повідомляло видання Financial Times з посиланням на директорку з питань оборони Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон, США зможуть надати Україні від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk. За її оцінкою, “це не може принципово змінити динаміку війни».