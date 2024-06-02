Політика

Трамп зареєструвався у тіктоці

2 Червня 2024 17:07
TikTok, трамп
"Президент тепер у TikTok", - каже генеральний директор UFC Дана Вайт / Скриншот відео

Дональд Трамп завів акаунт на платформі для публікації коротких відео TikTok, яку намагався заборонити, коли виконував повноваження президента США.

Перше відео в підтвердженому тіктоку Трампа (@realDonaldTrump) з’явилося ввечері 1 червня, звернуло увагу Politico. Ролик було знято під час турніру UFC 302 у Ньюарку (штат Нью-Джерсі).

“Президент тепер у TikTok”, – говорить на записі генеральний директор UFC Дана Вайт. У відповідь Трамп заявляє, що для нього це велика честь. Після склейки йдуть кадри, як політик заходить до зали під пісню Кіда Рока “American Bad Ass”, махає рукою іншим глядачам турніру і спілкується з прихильниками.

Politico зазначає, що Трамп завів акаунт у TikTok у спробі залучити потенційних виборців, зокрема серед молоді, напередодні виборів президента США в листопаді 2024 року.

На момент публікації цієї новини, перший ролик Трампа набрав майже 23 мільйони переглядів, а на його акаунт підписалися понад мільйон користувачів. У чинного президента США Джо Байдена, який завів акаунт у TikTok у лютому, зараз трохи більше ніж 335 тисяч підписників.


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