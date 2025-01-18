Обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту. Це мемкоїн $TRUMP.

“Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: ПЕРЕМОГУ! Приєднуйтесь до моєї особливої спільноти Трампа. ОТРИМАЙТЕ СВІЙ $TRUMP ПРОСТО ЗАРАЗ. Веселіться!” – написав Трамп у своєму блозі на платформі X.