Політика

Трамп запропонував Маску або Еллісону купити TikTok
22 Січня 2025 09:34
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Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдери Ілон Маск або голова Oracle Corp. Ларрі Еллісон можуть придбати TikTok у рамках партнерства з урядом США. 

Після потенційної покупки, 50% акцій соцмережі мають віддати державі, повідомляє Bloomberg.

“Я маю право укладати угоди. Скажу комусь: купіть і віддайте половину Сполученим Штатам, а ми дамо дозвіл, і у вас буде чудовий партнер”, — заявив Трамп.

Раніше президент Джо Байден підписав указ, що зобов’язує китайську ByteDance, власника TikTok, продати американський сегмент бізнесу через побоювання щодо національної безпеки.

У ньому TikTok називають загрозою національній безпеці через пропаганду, передачу даних та вплив на молодь.


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