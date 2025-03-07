Політика

Трамп закликав РФ та Україну до переговорів та пригрозив Росії масштабними санкціями
7 Березня 2025 16:48
читать на русском →
Дональд Трамп / Фото: Associated Press
Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій і тарифів проти Росії та закликав Москву та Київ якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Про це Дональд Трамп написав в соцмережі The Truth Social.

“Враховуючи той факт, що Росія зараз буквально “гатить” по Україні на полі бою, я серйозно розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії до того часу, поки не буде досягнуто припинення вогню і фінальної угоди про мир”, – заявив Трамп.

Американський лідер звернувся до Росії та України сісти за стіл переговорів просто зараз, “поки не стало надто пізно”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Березня 2025 11:52

Довіра до Зеленського зросла на тлі загострення відносин між Україною та США
7 Березня 2025 18:50

Відчайдушну спробу окупантів прорвати кордон зупинили на Сумщині (відео)
7 Березня 2025 18:24

На Харківщині з крижаної води витягли п’ятьох рибалок, ще двоє загинули
7 Березня 2025 17:39

NYT: Трамп заявив, що не визнає договір про кордон між США та Канадою
7 Березня 2025 17:08

ССО зачистили позиції та знищили групу окупантів на Курщині (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки