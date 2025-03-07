Трамп закликав РФ та Україну до переговорів та пригрозив Росії масштабними санкціями

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій і тарифів проти Росії та закликав Москву та Київ якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Про це Дональд Трамп написав в соцмережі The Truth Social.

“Враховуючи той факт, що Росія зараз буквально “гатить” по Україні на полі бою, я серйозно розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії до того часу, поки не буде досягнуто припинення вогню і фінальної угоди про мир”, – заявив Трамп.

Американський лідер звернувся до Росії та України сісти за стіл переговорів просто зараз, “поки не стало надто пізно”.