Трамп визнав, що суперечка із Зеленським була частиною стратегії тиску на Україну

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що суперечка з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому була частиною стратегії тиску на Україну.

Про це він заявив 17 березня під час розмови з журналістами, передає C-Span.

“Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі”, – заявив він.

Він також запевнив, що тимчасове припинення військової допомоги Україні не мало жодних наслідків для українських військових у Курській області РФ.

Раніше Трамп повторював тезу Владіміра Путіна про нібито оточення українських військових, однак у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.