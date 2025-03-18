Політика

Трамп визнав, що суперечка із Зеленським була частиною стратегії тиску на Україну
18 Березня 2025 09:18
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Президент Дональд Трамп та президент Володимир Зеленський у Білому Домі / Фото: REUTERS
Президент Дональд Трамп та президент Володимир Зеленський у Білому Домі / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що суперечка з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому була частиною стратегії тиску на Україну.

Про це він заявив 17 березня під час розмови з журналістами, передає C-Span.

“Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі”, – заявив він.

Він також запевнив, що тимчасове припинення військової допомоги Україні не мало жодних наслідків для українських військових у Курській області РФ.

Раніше Трамп повторював тезу Владіміра Путіна про нібито оточення українських військових, однак у Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.


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