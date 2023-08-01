Трамп випереджає конкурентів у передвиборчому опитуванні

Колишній президент США Дональд Трамп впевнено випереджає своїх суперників у боротьбі за номінацію на президентських виборах від Республіканської партії.

Про це свідчать результати опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

За Трампа готові проголосувати 54% респондентів, тоді як його найближчий конкурент – губернатор від Флориди Рон Десантіс – набирає 17%.

Жоден інший кандидат не набрав більше 3%.

Опитування свідчить, що Трамп має вирішальну перевагу майже в кожній демографічній групі та регіоні, а також у кожному ідеологічному крилі партії.

Він лідирує з великим відривом серед чоловіків і жінок, молодих і старших виборців, поміркованих і консерваторів, тих, хто ходив до коледжу, і тих, хто не ходив, а також у містах, передмістях і сільській місцевості.