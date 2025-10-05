        Суспільство

        Трамп вводить Національну гвардію в Чикаго після сутичок з ICE

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 12:45
        читать на русском →
        Демонстранти протестують вздовж Кедзі-авеню в районі Брайтон-Парк у Чикаго в суботу 4 жовтня 2025 року / Фото: Джошуа Лотт/The Washington Post
        Демонстранти протестують вздовж Кедзі-авеню в районі Брайтон-Парк у Чикаго в суботу 4 жовтня 2025 року / Фото: Джошуа Лотт/The Washington Post

        Президент США Дональд Трамп наказав направити 300 військовослужбовців Національної гвардії до Чикаго, незважаючи на заперечення губернатора Іллінойсу Дж. Б. Притцкера. Це рішення ухвалили після того, як під час масштабної операції агентів ICE у районі Брайтон Парк одна жінка зазнала поранення під час стрілянини.

        Про це повідомляє The Washington Post.

        Міжтим, у місті зчинилися протести: мітингувальники зіткнулися з федеральними агентами, які використовували сльозогінний газ. Місцеві керівники назвали розгортання військових невиправданим втручанням у внутрішню владу та попередили про ризики для конституційного порядку.

        Реклама
        Реклама

        Уряд США аргументує рішення необхідністю захисту федеральних об’єктів і персоналу. Президентський пул заявив, що Трамп «не закриє очі» на ріст насильства в містах — а рішення про введення Нацгвардії є частиною цієї стратегії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини