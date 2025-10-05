Трамп вводить Національну гвардію в Чикаго після сутичок з ICE

Президент США Дональд Трамп наказав направити 300 військовослужбовців Національної гвардії до Чикаго, незважаючи на заперечення губернатора Іллінойсу Дж. Б. Притцкера. Це рішення ухвалили після того, як під час масштабної операції агентів ICE у районі Брайтон Парк одна жінка зазнала поранення під час стрілянини.

Про це повідомляє The Washington Post.

Міжтим, у місті зчинилися протести: мітингувальники зіткнулися з федеральними агентами, які використовували сльозогінний газ. Місцеві керівники назвали розгортання військових невиправданим втручанням у внутрішню владу та попередили про ризики для конституційного порядку.

Уряд США аргументує рішення необхідністю захисту федеральних об’єктів і персоналу. Президентський пул заявив, що Трамп «не закриє очі» на ріст насильства в містах — а рішення про введення Нацгвардії є частиною цієї стратегії.