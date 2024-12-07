Політика

Трамп вважає, що виведення військ із Сирії може бути “найкращим рішенням” для Росії
7 Грудня 2024 18:23
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сірія, трамп
Вказівник на дорозі до Хами в Сирії 7 грудня 2024 року / Фото Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що виведення військ з охопленої війною Сирії може стати «найкращим, що може трапитися» з Росією, водночас зазначивши, що американські війська не повинні брати участь у бойових діях, пише Bloomberg.

У суботу, коли повстанські сили, що виступають проти президента Башара Асада, захопили низку сирійських міст, Трамп прокоментував їхнє просування в пості на своїй соціальній платформі Truth, в якому було написано «ЦЕ НЕ НАША БОРЬБА».

Росія «здається нездатною» зупинити просування повстанців у Сирії, «тому що вони так загрузли в Україні», – сказав Трамп, і зазначив, що російська армія втратила в Україні 600 000 військових.

«Але тепер вони, як, можливо, і сам Асад, витісняються, і це може виявитися найкращим, що може з ними трапитися».

За даними Пентагону, близько 900 американських військовослужбовців розміщено в Сирії, переважно на сході та північному сході країни, в рамках місії із запобігання відродженню «Ісламської держави».

Асад залишався при владі за підтримки Росії та Ірану, але через майже три роки після його вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін не дав жодних чітких вказівок на підтримку або розгортання військ для підтримки Асада.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії у 2015 році, борючись разом із бойовиками, підтримуваними Іраном, щоб надати допомогу режиму їхнього спільного союзника Асада.


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