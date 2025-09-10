Трамп відреагував на атаку російських безпілотників на Польщу

Президент США Дональд Трамп відреагував на нічну атаку російських безпілотників на Польщу 10 вересня.

У своєму дописі в соцмережі Truth Social він написав: “Що це з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів? Почалося!”.

За даними Reuters, Трамп планує обговорити інцидент із польським президентом Каролем Навроцьким. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що очікує від американського президента підтвердження важливості безпеки Варшави не лише словами, а й діями.

Раніше під час зустрічі з Навроцьким Трамп повідомив, що Вашингтон може посилити свою військову присутність у Польщі та гарантувати безпеку країни.