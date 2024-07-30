Політика

Трамп та Гарріс, ймовірно, проведуть дебати
30 Липня 2024 07:50
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вибори, Камала Гарріс, трамп
Дональд Трамп / AP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що “ймовірно” піде на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед виборами у листопаді.

Про це пише The Hill

“Відповідь – так, я, напевно, піду на дебати”, – сказав Трамп в інтерв’ю ведучій Fox News Лорі Інгрем.

“Відповідь – так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити.

Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини… Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC”.


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