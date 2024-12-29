Трамп став на бік Ілона Маска в дебатах щодо віз H-1B

Новообраний президент Дональд Трамп став на бік свого ключового прихильника і мільярдера Ілона Маска в публічній суперечці щодо використання візи H-1B, заявивши, що він повністю підтримує програму для іноземних технологічних працівників, проти якої виступають деякі з його прихильників, передає Reuters.

Зауваження Трампа послідували за серією постів у соціальних мережах від Маска, генерального директора Tesla і SpaceX, який пізно ввечері в п’ятницю пообіцяв піти на «війну», щоб захистити візову програму для іноземних технологічних працівників.

Трамп, який намагався обмежити використання віз під час свого першого президентства, заявив в інтерв’ю The New York Post, що він також підтримує візову програму.

«У мене багато власників віз H-1B на моїх об’єктах нерухомості. Я був прихильником H-1B. Я користувався нею багато разів. Це чудова програма», – сказав він.

Маск, натуралізований громадянин США, який народився в Південній Африці, має візу H-1B, а його компанія з виробництва електромобілів Tesla отримала 724 таких візи цього року. Візи H-1B, як правило, видаються на трирічний період, хоча власники можуть продовжити їх або подати заявку на отримання грін-карти.

Суперечка розпочалася на початку цього тижня ультраправими активістами, які розкритикували вибір Трампа Шрірама Крішнана, американського венчурного капіталіста індійського походження, на посаду радника з питань штучного інтелекту, заявивши, що він матиме вплив на імміграційну політику адміністрації Трампа.

Твіт Маска був спрямований проти прихильників Трампа і прихильників жорсткої імміграційної політики, які все частіше наполягають на скасуванні візової програми H-1B на тлі палких дебатів про імміграцію і місце кваліфікованих іммігрантів та іноземних робітників, які приїжджають в країну за робочими візами.

У п’ятницю Стів Беннон, давня довірена особа Трампа, розкритикував «великих технологічних олігархів» за підтримку програми H-1B і назвав імміграцію загрозою для західної цивілізації.

У відповідь Маск і багато інших технологічних мільярдерів провели межу між тим, що вони вважають легальною імміграцією і нелегальною.

Трамп пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які перебувають у США нелегально, запровадити тарифи, які допоможуть створити більше робочих місць для американських громадян, і суворо обмежити імміграцію.

Візове питання підкреслює, що такі технологічні лідери, як Ілон Маск, який відіграв важливу роль у президентському переході, консультуючи щодо ключових кадрових і політичних питань, зараз перебувають під пильною увагою з боку оточення Трампа.