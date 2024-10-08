Трамп скоротив відставання від Гарріс, – опитування Reuters

Згідно з даними опитування Reuters/Ipsos, кандидатка від демократів Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа серед зареєстрованих виборців із трьома відсотками – 46% проти 43%.

Як відзначає агенція, на деяких виборців могли, зокрема, вплинути на заяви Трампа, що нелегальні мігранти в країні нібито схильні до злочинів — попри те, що ці твердження були значною мірою дискредитовані науковцями та аналітичними центрами.

Загалом респонденти назвали економіку головною проблемою, з якою стикається країна. Близько 44% опитаних вважають, що Трамп має кращий підхід до вирішення проблеми “вартості життя” порівняно з 38%, які віддають перевагу Гарріс.

Говорячи про низку економічних питань, які має вирішити наступний президент, близько 70% респондентів сказали, що найважливішим є саме питання вартості життя. При цьому лише невелика частка обрала ринок праці або податки.

Крім того, близько 53% виборців заявили, що погоджуються з твердженням Трампа, що “іммігранти, які перебувають у країні нелегально, становлять небезпеку для громадської безпеки”, порівняно з 41%, які з ним не погодилися. У травневому опитуванні Reuters/Ipsos виборці розділилися з цього питання: 45% погодилися, а 46% не погодилися.

Зазначається, що Гарріс випереджає Трампа в кожному з шести опитувань Reuters/Ipsos з моменту її вступу в перегони наприкінці липня. Останнє опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа на два відсоткові пункти — з 47% до 45% — серед виборців, які, найімовірніше, проголосують у листопаді. За даними Pew Research Center, на президентські вибори 2020 року прийшло близько двох третин виборців, які мають право голосу, нагадує агенція.