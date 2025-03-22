Суспільство

Трамп скасував легальний статус для 530 000 біженців
22 Березня 2025 09:42
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Шукачка притулку з Венесуели в центрі прийому мігрантів у центрі міста Браунсвілл, штат Техас, США, 21 жовтня 2023 року / Фото Reuters
Шукачка притулку з Венесуели в центрі прийому мігрантів у центрі міста Браунсвілл, штат Техас, США, 21 жовтня 2023 року / Фото Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців у Сполучених Штатах, передає Reuters.

Цей крок, який набуває чинності 24 квітня, припиняє дворічне «умовно-дострокове звільнення», надане мігрантам колишнім президентом Джо Байденом, яке дозволяло їм в’їжджати в країну повітряним шляхом, якщо у них були американські спонсори.

6 березня Трамп заявив, що «дуже скоро» вирішить, чи позбавляти умовно-дострокового звільнення близько 240 000 українців, які втекли до США після нападу Росії на Україну.

Рішення адміністрації Трампа позбавити легального статусу півмільйона мігрантів може зробити багатьох з них вразливими до депортації, якщо вони вирішать залишитися в США. Залишається незрозумілим, скільки з тих, хто в’їхав до США умовно-достроково, тепер мають іншу форму захисту або легальний статус.

У повідомленні, яке має бути офіційно опубліковане у Федеральному реєстрі в понеділок, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що скасування статусу умовно-дострокового звільнення полегшить мігрантам прискорену процедуру депортації, відому як «прискорене видворення».

Згідно з політикою Трампа, запровадженою в січні, прискорена депортація може бути застосована до певних мігрантів, які перебувають у США протягом двох років або менше.


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