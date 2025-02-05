Політика

Трамп розповів про “конструктивні переговори” щодо України
5 Лютого 2025 09:09
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде “дуже конструктивні переговори щодо України” і запевнив, що зробить усе можливе для припинення війни.

Про це він сказав на пресконференції у Білому домі разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Трамп зазначив, що США підтримують контакти як із російським, так і з українським керівництвом.

“Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України”, – заявив він.

За словами президента, через руйнування, спричинені Росією, українські міста виглядають “так само погано, як Газа, і навіть гірше”.

“Зараз багато міст значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, деякі з цих міст виглядають ще гірше”, – зазначив він.

Журналісти поцікавилися, чи вимагатиме він від президента РФ Володимира Путіна виведення військ з окупованих територій України, проте Трамп не дав прямої відповіді на це питання.


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