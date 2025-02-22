Політика

Трамп розпочав масштабні чистки в американській армії
22 Лютого 2025 17:37
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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун. Національний день вшанування військовополонених / військовослужбовців, Пентагон, 20 вересня 2024 року / Фото Reuters
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун. Національний день вшанування військовополонених / військовослужбовців, Пентагон, 20 вересня 2024 року / Фото Reuters

У керівництві американської армії відбулися значні кадрові зміни. Президент США Дональд Трамп усунув з посади голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна. Слідом за цим новий очільник Пентагону Піт Хегсет відправив у відставку начальника штабу ВМФ адмірала Лізу Франкетті та заступника голови штабу ВПС генерала Джима Слайфа.

Про звільнення Чарльза Брауна Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Президент подякував генералу за понад 40 років служби на благо країни, назвавши його «видатним лідером і справжнім джентльменом». «Я бажаю йому і його родині великого майбутнього», – написав Трамп.

У тому ж повідомленні президент оголосив ім’я наступника Брауна. На цю посаду він запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта ВПС Дена Кейна, якого назвав «досвідченим пілотом, фахівцем із національної безпеки, успішним підприємцем і військовим із багатим досвідом міжвідомчих і спеціальних операцій».

Трамп нагадав, що Кейн зіграв ключову роль у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», впоравшись із завданням «лише за кілька тижнів». Президент також розкритикував Джо Байдена за те, що той раніше не підвищив Кейна.

«Разом із Пітом Гегсетом генерал Кейн і наші збройні сили відновлять світ силою, поставлять Америку на перше місце і зміцнять нашу армію», – заявив Трамп. Він також доручив Гегсету висунути кандидатів ще на п’ять ключових посад у військовому керівництві.

CNN наголошує на незвичності рішення Трампа: Ден Кейн перебуває у відставці і не є «чотиризірковим генералом», що зазвичай потрібно для призначення на таку високу посаду.


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