Трамп призначив спеціального представника з питань України та РФ

Дональд Трамп, обраний президент США, призначив генерала у відставці Кіта Келлога своїм спеціальним представником з питань України та Росії.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Келлог має “видатну військову та ділову кар’єру”, а також значний досвід у сфері національної безпеки. “Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку та світ знову безпечними!” – заявив Трамп.

Келлог, генерал-лейтенант у відставці та ветеран війни у Вʼєтнамі, раніше працював радником із національної безпеки в команді віцепрезидента Майка Пенса. Він підтримував дії Трампа під час дзвінка Володимиру Зеленському у 2019 році, а також закликав Пенса не затверджувати результати президентських виборів 2020 року. Після того як Пенс публічно дистанціювався від Трампа, Келлог критикував його позицію.

Наразі Келлог співпрацює з America First Policy Institute — аналітичним центром, що підтримує політику Трампа, та бере участь у формуванні його майбутньої національної безпекової стратегії.

Генерал також долучився до розробки “мирного плану” для України. Цей план передбачає можливе припинення постачання військової допомоги Україні, якщо Київ не погодиться на мирні переговори. Водночас Москву попередять, що відмова від переговорів спричинить посилення підтримки України. План передбачає заморожування лінії фронту як результат домовленостей.