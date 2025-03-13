Трамп пригрозив запровадити мита 200% на весь алкоголь з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на імпорт будь-яких алкогольних напоїв з Євросоюзу до Сполучених Штатів у відповідь на те, що ЄС, за його словами, “щойно запровадив огидні 50-відсоткові тарифи на віскі”.

“Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200-відсотковий тариф на всі вина, шампанське та алкогольні напої, що надходять із Франції та інших країн, які представляють Євросоюз”, – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Поки що ЄС не вводив мита на імпорт товарів зі США, як про це заявив Трамп. Європейський союз повідомив 12 березня, що збирається запровадити з 1 квітня мита на імпорт різних товарів зі США на суму 26 мільярдів євро. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це заходом у відповідь на дії США, які запровадили 25-відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію.