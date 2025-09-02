Трамп провів першу пресконференцію за тиждень: що сказав президент США про Росію та Україну

Президент США Дональд Трамп провів свою першу пресконференцію з 27 серпня. Під час брифінгу в Білому домі увечері 2 вересня Трамп зробив декілька зіяв щодо війни в Україні та ситуації з переговорами.

Про це повідомляє Clash Report.

На запитання журналіста про дії Трампа у разі, якщо зустріч Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, президент США не надав чіткої відповіді.

“Побачимо, що може статися. Я дуже уважно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів в обох країнах. 7313 солдатів, якщо бути точним, без жодної причини. І російські, і українські солдати. Я хочу, щоби це закінчилося”, — сказав президент США.

Нагадаємо, напередодні сплив дедлайн, який Трамп надавав Путіну для організації двосторонніх перемовин із президентом України, погрожуючи Росії новими санкціями.

Також Дональд Трамп заявив, що дізнався “цікаві речі” про війну в Україні та пообіцяв оприлюднити інформацію “найближчими днями”. Про це він сказав на запитання журналістки, чи мав він розмову із Путіним.

“Я дізнався деякі цікаві речі і вважаю, що протягом наступних кількох днів ви дізнаєтеся про них”, — сказав Трамп.

Президент США згадав, що в нього була дуже хороша зустріч з Путіним кілька тижнів тому і “якщо з цього нічого не вийде, США займуть іншу позицію”.