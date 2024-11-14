Трамп пропонує призначити Тулсі Габбард директором Національної розвідки США

Обраний президент США Дональд Трамп пропонує призначити Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки США.

Про це йдеться в повідомленні команди Трампа щодо передачі влади.

У заяві йдеться, що колишня конгресвумен, підполковник Тулсі Габбард користується широкою підтримкою представників і Республіканської, і Демократичної партій.

“Я знаю, що Тулсі привнесе безстрашний дух, який визначив її блискучу кар’єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права і забезпечуючи мир через силу. Тулсі змусить нас усіх пишатися нею!” – заявив Трамп.

Тулсі Габбард виступає з проросійських позицій. Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року вона заявила, що “цієї війни і страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнали законне занепокоєння Росії з приводу вступу України до НАТО”. Габбард виступала проти фінансування України з боку США.

Останніми днями Дональд Трамп активно обирає кандидатів на посади у своїй майбутній адміністрації. Трамп повідомив 13 листопада, що має намір призначити сенатора від Флориди Марко Рубіо державним секретарем, конгресмена Метта Гетца – главою мін’юсту і генеральним прокурором.

Раніше Трамп вирішив призначити експерта телеканала Fox Піта Хегсета главою Пентагону, конгресмена Майка Волтца – радником із нацбезпеки, а бізнесмена Ілона Маска – главою департаменту ефективності уряду США.