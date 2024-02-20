Трамп прокоментував смерть Навального

45 президент США Дональд Трамп прокоментував смерть російського дисидента Олексія Навального у в’язниці і натякнув, що його теж “переслідують” у власній країні.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє Politico.

За його словами, смерть Навального “змусила його все більше усвідомлювати, що відбувається в США”.

“Це повільний, але стійкий прогрес, у якому криві, радикальні ліві політики, прокурори та судді ведуть нас шляхом руйнування. Відкриті кордони, фальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів руйнують Америку”, – заявив Трамп.

Раніше суд зобов’язав Трампа виплатити штраф у $354,8 млн у рамках рішення у цивільній справі про шахрайство.