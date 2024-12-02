Трамп прокоментував помилування сина Байдена

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена помилувати його сина Гантера Байдена, назвавши це “кричущим зловживанням владою” та “порушенням правосуддя”.

Про це повідомляє пост Трампа у Truth Social.

“Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю ‘заручниками 6 січня’, які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!”

Трамп використав термін “заручники 6 січня” щодо учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Він і його прихильники вважають цих осіб політичними в’язнями та наполягають, що багато з них зазнали несправедливого судового переслідування.

Як повідомлялося раніше, двох колишніх лідерів праворадикального руху Proud Boys у вересні минулого року засудили до 15 і 17 років в’язниці за їхню участь у штурмі. Загалом понад 1100 осіб отримали звинувачення у цій справі, з яких 600 уже засуджені.

Найсуворіший вирок дістав Стюарт Родс, лідер ультраправої організації Oath Keepers, якого засудили до 18 років позбавлення волі.