Політика

Трамп прокоментував помилування сина Байдена
2 Грудня 2024 08:29
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байден, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена помилувати його сина Гантера Байдена, назвавши це “кричущим зловживанням владою” та “порушенням правосуддя”.

Про це повідомляє пост Трампа у Truth Social.

“Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю ‘заручниками 6 січня’, які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!”

Трамп використав термін “заручники 6 січня” щодо учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Він і його прихильники вважають цих осіб політичними в’язнями та наполягають, що багато з них зазнали несправедливого судового переслідування.

Як повідомлялося раніше, двох колишніх лідерів праворадикального руху Proud Boys у вересні минулого року засудили до 15 і 17 років в’язниці за їхню участь у штурмі. Загалом понад 1100 осіб отримали звинувачення у цій справі, з яких 600 уже засуджені.

Найсуворіший вирок дістав Стюарт Родс, лідер ультраправої організації Oath Keepers, якого засудили до 18 років позбавлення волі.


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