Політика

Трамп про Зеленського: “Ви знаєте, він — не ангел”
24 Січня 2025 08:11
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що президент України Володимир Зеленський “не ангел” і міг запобігти війні.

Про це повідомляє NBC News.

“Знаєте, він (Зеленський) — не ангел. Він не повинен був допустити цієї війни”, — заявив Трамп.

На його думку, український президент “боровся з набагато сильнішим і потужнішим противником” і міг уникнути конфлікту шляхом укладення угоди.

Трамп також підкреслив, що війну в Україні, яка, за словами Трампа, ніколи не повинна була початися, слід негайно припинити.

23 січня Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним для припинення війни. За його словами, Путін готовий до зустрічі, і вона має відбутися якнайшвидше. “Щодня, коли ми не зустрічаємося, солдати продовжують гинути”, — зазначив він.


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