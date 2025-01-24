Трамп про Зеленського: “Ви знаєте, він — не ангел”

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що президент України Володимир Зеленський “не ангел” і міг запобігти війні.

Про це повідомляє NBC News.

“Знаєте, він (Зеленський) — не ангел. Він не повинен був допустити цієї війни”, — заявив Трамп.

На його думку, український президент “боровся з набагато сильнішим і потужнішим противником” і міг уникнути конфлікту шляхом укладення угоди.

Трамп також підкреслив, що війну в Україні, яка, за словами Трампа, ніколи не повинна була початися, слід негайно припинити.

23 січня Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним для припинення війни. За його словами, Путін готовий до зустрічі, і вона має відбутися якнайшвидше. “Щодня, коли ми не зустрічаємося, солдати продовжують гинути”, — зазначив він.